ABD'de koronavirüsten ölenlerin sayısı 140 bini geçti ABD'de koronavirüs (Covid-19) nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 140 bin 200'e yükseldi.

ABD'de koronavirüs (Covid-19) nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 140 bin 200'e yükseldi.

Koronavirüs nedeniyle en çok can kaybının yaşandığı ve en yüksek vakaya sahip olan ABD'de virüsün başladığı günden bu yana 140 bin 200 kişi hayatını kaybederken, vaka sayısı 3 milyon 619 bin 663 kişiye ulaştı. Bunların arasından 1 milyon 646 bin 698 kişinin de iyileştiği ifade edildi.

Kaynak: DHA