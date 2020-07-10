ABD'de koronavirüsten ölenlerin sayısı 135 bini geçti ABD'de koronavirüs (Covid-19) nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 135 bin 869'a yükseldi.

ABD'de koronavirüs (Covid-19) nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 135 bin 869'a yükseldi.

Koronavirüs nedeniyle en çok can kaybının yaşandığı ve en yüksek vakaya sahip olan ABD'de virüsün başladığı günden bu yana 135 bin 869 kişi hayatını kaybederken, vaka sayısı 3 milyon 222 bin 123 kişiye ulaştı.

Kaynak: DHA