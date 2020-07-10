ABD'de koronavirüsten ölenlerin sayısı 135 bini geçti
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ABD'de koronavirüsten ölenlerin sayısı 135 bini geçti

ABD'de koronavirüs (Covid-19) nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 135 bin 869'a yükseldi.

ABD'de koronavirüsten ölenlerin sayısı 135 bini geçti
10.07.2020 17:13 | Son Güncelleme: 10.07.2020 17:17

ABD'de koronavirüs (Covid-19) nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 135 bin 869'a yükseldi.

Koronavirüs nedeniyle en çok can kaybının yaşandığı ve en yüksek vakaya sahip olan ABD'de virüsün başladığı günden bu yana 135 bin 869 kişi hayatını kaybederken, vaka sayısı 3 milyon 222 bin 123 kişiye ulaştı.


Kaynak: DHA

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