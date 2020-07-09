ABD'de koronavirüsten ölenlerin sayısı 135 bine yaklaştı ABD'de koronavirüs (Covid-19) nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 135 bine yaklaştı.

ABD'de koronavirüs (Covid-19) nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 135 bine yaklaştı.

Koronavirüs nedeniyle en çok kişinin hayatını kaybettiği ve en yüksek vakaya sahip olan ABD'de virüsün başladığı günden bu yana 134 bin 940 kişi hayatını kaybederken, vaka sayısı 3 milyon 161 bin 7 kişiye ulaştı.

Kaynak: DHA