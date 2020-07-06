ABD'de koronavirüsten ölenlerin sayısı 132 bin 610'a ulaştı ABD'de koronavirüs (Covid-19) kabusu sürüyor.

ABD'de koronavirüs (Covid-19) kabusu sürüyor. Ülkede virüs nedeniyle toplam can kaybı 132 bin 610 kişiye ulaştı. Ülkede son 24 saatte 2 bin 969 kişinin daha koronavirüs olduğu ve 41 kişinin hayatını kaybettiği rapor edildi.

ABD'de koronavirüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısının 132 bin 610'a yükseldiği duyuruldu. Sağlık Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, ülkede bugüne kadar toplamda 2 milyon 985 bin 897 vakanın tespit edildiği, bunlardan 1 milyon 289 bin 836'sının iyileştiği belirtildi.

Kaynak: DHA