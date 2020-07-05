ABD'de koronavirüsten ölenlerin sayısı 132 bin 335'e ulaştı ABD'de koronavirüs (Covid-19) kabusu sürüyor.

ABD'de koronavirüs (Covid-19) kabusu sürüyor. Ülkede virüs nedeniyle toplam can kaybı 132 bin 335 kişiye ulaştı. Ülkede son 24 saatte 1,134 kişinin daha koronavirüs olduğu ve 17 kişinin hayatını kaybettiği rapor edildi.

ABD'de koronavirüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısının 132 bin 335'e yükseldiği duyuruldu. Sağlık Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, ülkede bugüne kadar toplamda 2 milyon 936 bin 904 vakanın tespit edildiği, bunlardan 1 milyon 260 bin 619'unun iyileştiği belirtildi.

Kaynak: DHA