ABD'de koronavirüsten ölenlerin sayısı 132 bin 116'ya ulaştı ABD'de koronavirüs (Covid-19) kabusu sürüyor.

ABD'de koronavirüs (Covid-19) kabusu sürüyor. Ülkede virüs nedeniyle toplam can kaybı 132 bin 116'ya kişiye ulaştı.

ABD'de koronavirüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısının 136 bin 116'ya yükseldiği duyuruldu. Sağlık Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, ülkede bugüne kadar toplamda 2 milyon 892 bin 96 vakanın tespit edildiği, bunlardan 1 milyon 235 bin 965'inin iyileştiği belirtildi. Ülkede, 1 milyon 524 bin 15 aktif vaka bulunuyor.

Kaynak: DHA