ABD'de koronavirüsten ölenlerin sayısı 131 bin 503'e ulaştı
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ABD'de koronavirüsten ölenlerin sayısı 131 bin 503'e ulaştı

ABD'de koronavirüs (Covid-19) kabusu sürüyor.

ABD'de koronavirüsten ölenlerin sayısı 131 bin 503'e ulaştı
03.07.2020 16:50 | Son Güncelleme: 03.07.2020 16:59

ABD'de koronavirüs (Covid-19) kabusu sürüyor. Ülkede virüs nedeniyle toplam can kaybı 131 bin 503'e kişiye ulaştı.

ABD'de koronavirüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısının 131 bin 503'e yükseldiği duyuruldu. Sağlık Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, ülkede bugüne kadar toplamda 2 milyon 873 bin 681 vakanın tespit edildiği, bunlardan 1 milyon 191 bin 838'inin iyileştiği belirtildi. Ülkede, 1 milyon 514 bin 340 aktif vaka bulunuyor.


Kaynak: DHA

Manşet

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