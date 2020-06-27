ABD'de koronavirüsten ölenlerin sayısı 127 bin 673'e ulaştı ABD'de koronavirüs (Covid-19) kabusu sürüyor.

ABD'de koronavirüs (Covid-19) kabusu sürüyor. Ülkede virüs nedeniyle toplam can kaybı 127 bin 673'e kişiye ulaştı.

ABD'de koronavirüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısının 127 bin 673'e yükseldiği duyuruldu. Sağlık Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, ülkede bugüne kadar toplamda 2 milyon 554 bin 448 vakanın tespit edildiği, bunlardan 1 milyon 68 bin 868'inin iyileştiği belirtildi. Ülkede, 1 milyon 357 bin 907 aktif vaka bulunuyor.

Kaynak: DHA