ABD'de koronavirüsten ölenlerin sayısı 124 bin 331'e ulaştı ABD'de koronavirüs (Covid-19) kabusu sürüyor.

ABD'de koronavirüs (Covid-19) kabusu sürüyor. Ülkede virüs nedeniyle toplam can kaybı 124 bin 331'e kişiye ulaştı.

ABD'de koronavirüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısının 124 bin 331'e yükseldiği duyuruldu. Sağlık Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, ülkede bugüne kadar toplamda 2 milyon 464 bin 544 vakanın tespit edildiği, bunlardan 1 milyon 40 bin 661'inin iyileştiği belirtildi. Ülkede, 1 milyon 299 bin 552 aktif vaka bulunuyor.

Kaynak: DHA