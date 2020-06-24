ABD'de koronavirüsten ölenlerin sayısı 123 bin 520'ye ulaştı
ABD'de koronavirüs (Covid-19) kabusu sürüyor.
24.06.2020 17:25 | Son Güncelleme: 24.06.2020 17:44
ABD'de koronavirüs (Covid-19) kabusu sürüyor. Ülkede virüs nedeniyle toplam can kaybı 123 bin 520'ye kişiye ulaştı.
ABD'de koronavirüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısının 123 bin 520'ye yükseldiği duyuruldu. Sağlık Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, ülkede bugüne kadar toplamda 2 milyon 425 bin 855 vakanın tespit edildiği, bunlardan 1 milyon 20 bin 455'inin iyileştiği belirtildi. Ülkede, 1 milyon 281 bin 880 aktif vaka bulunuyor.
Kaynak: DHA