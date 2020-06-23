ABD'de koronavirüsten ölenlerin sayısı 122 bin 681 ulaştı ABD'de koronavirüs (Covid-19) kabusu sürüyor.

ABD'de koronavirüs (Covid-19) kabusu sürüyor. Ülkede virüs nedeniyle toplam can kaybı 122 bin 681 kişiye ulaştı.

ABD'de koronavirüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısının 122 bin 681'e yükseldiği duyuruldu. Sağlık Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, ülkede bugüne kadar toplamda 2 milyon 390 bin 268 vakanın tespit edildiği, bunlardan 1 milyon 3 bin 322'sinin iyileştiği belirtildi. Ülkede, 1 milyon 264 bin 265 aktif vaka bulunuyor.

Kaynak: DHA