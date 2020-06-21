ABD'de koronavirüsten ölenlerin sayısı 122 bin 5'e ulaştı ABD'de koronavirüs (Covid-19) kabusu sürüyor.

ABD'de koronavirüs (Covid-19) kabusu sürüyor. Ülkede virüs nedeniyle toplam can kaybı 122 bin 5 kişiye ulaştı.

ABD'de koronavirüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısının 122 bin 5'e yükseldiği duyuruldu. Sağlık Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, ülkede bugüne kadar toplamda 2 milyon 331 bin 673 vakanın tespit edildiği, bunlardan 973 bin 61'inin iyileştiği belirtildi. Ülkede, 1 milyon 236 bin 607 aktif vaka bulunuyor.

Kaynak: DHA