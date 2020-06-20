ABD'de koronavirüsten ölenlerin sayısı 121 bin 424 ABD'de koronavirüs (Covid-19) kabusu sürüyor.

ABD'de koronavirüs (Covid-19) kabusu sürüyor. Ülkede virüs nedeniyle toplam can kaybı 121 bin 424'e ulaştı.

ABD'de koronavirüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısının 121 bin 424'e yükseldiği duyuruldu. Sağlık Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, ülkede toplamda 2 milyon 298 bin 108 vakanın tespit edildiği, bunlardan 956 bin 77'sinin iyileştiği belirtildi. Ülkede, 1 milyon 220 bin 607 aktif vaka bulunuyor.

Kaynak: DHA