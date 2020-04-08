ABD'de koronavirüsten ölenlerin sayısı 12 bin 907'e yükseldi
ANA SAYFA KORONAVİRÜS SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ
FLASH HABER: Koronavirüs salgınında son durum ne? İşte ülke ülke tüm vakalar
Haberler ›› Dünya ›› ABD'de koronavirüsten ölenlerin sayısı 12 bin 907'e yükseldi - Haber
Amerika Birleşik Devletleri, Donald Trump, Koronavirüs, Dünya

ABD'de koronavirüsten ölenlerin sayısı 12 bin 907'e yükseldi

Dünyayı etkisi altına alan koronavirüs (Covid-19) salgını nedeniyle ölümlerin arttığı ABD'de, ölenlerin sayısı 12 bin 907'ye; virüs tespit edilenlerin sayısı ise 399 bin 886'ya yükseldi.

08.04.2020 10:20 | Son Güncelleme: 08.04.2020 10:20
ABD'de koronavirüsten ölenlerin sayısı 12 bin 907'e yükseldi

Dünyayı etkisi altına alan koronavirüs (Covid-19) salgını nedeniyle ölümlerin arttığı ABD'de, ölenlerin sayısı 12 bin 907'ye; virüs tespit edilenlerin sayısı ise 399 bin 886'ya yükseldi.

Çin'in Vuhan kentinde ortaya çıkan ve dünyada yayılmaya devam eden koronavirüs nedeniyle ABD'de hayatını kaybedenlerin sayısı 24 saatte 1918 kişi artarak; 12 bin 907'ye yükseldi. Virüs tespit edilenlerin sayısı ise son 24 saatte 31 bin 510 kişi artarak 399 bin 886'ya çıktı.

TRUMP KISITLAMALARI KALDIRMAK İSTİYOR

ABD Başkanı Donald Trump, Salı günü yaptığı açıklamada, planının ülkeyi 'çok geçmeden' açmak olduğunu açıkladı. Gelecek haftalarda virüsten etkilenen kişilerin sayısının azalacağının ve eğrinin düzleşmeye başlayacağının tahmin edildiğini söyleyen Trump, aynı zamanda ülkenin koronavirüs aşısında ilerleme kaydettiğini belirtti. Kozmetik ve hijyenik ürünler üreten bir şirket olan Johnson ve Johnson'ı bu konudaki çalışmaları için tebrik etti.

TRUMP: ACILI BİR SÜREÇ OLACAK

Trump, bu haftanın ve gelecek haftanın bir kısmının, ABD'de koronavirüsten ölümlerin artması beklendiği için 'acı verici' olacağını söyledi. Ancak, önümüzdeki hafta işlerin iyileşmeye başlayacağına dair umut olduğunu da belirtti. ABD'nin virüse karşı mücadele stratejisinin 'tamamen işe yaradığını' belirten Trump, aynı zamanda ABD'nin bir sonraki salgına hazırlıklı olacağını ama buna gerek kalmamasını umduğunu ifade etti.

ABD'DE VİRÜSTEN EN ÇOK AFRO-AMERİKALILAR ETKİLENDİ

Trump, yaptığı açıklamada, koronavirüsün çoğunlukla ABD'deki Afro-Amerikalıları etkilediğini doğruladı. Bu yayılmanın 'orantısız' olduğunu ve koronavirüsün Afro-Amerikan topluluğu için bir meydan okuma haline geldiğini söyledi. 


Kaynak: DHA

Abone Ol
Google'da Takip Et
Paylaş
Facebook'ta Paylaş! Twitter'da Paylaş! Whatsapp'da Paylaş!

Dünya Manşet

Haberler

BM'nin küresel ateşkes çağrısı, devam eden savaşları etkiledi mi? Haber
BM'nin küresel ateşkes çağrısı, devam eden savaşları etkiledi mi?
Korona salgınının başladığı Vuhan'da 76 gün sonra tecrit kalktı Haber
Korona salgınının başladığı Vuhan'da 76 gün sonra tecrit kalktı
Koronavirüsün çaresi yüz yıllık aşıda mı? Şaşırtan araştırma sonucu Haber
Koronavirüsün çaresi yüz yıllık aşıda mı? Şaşırtan araştırma sonucu
Yoğun bakıma kaldırılan Johnson'un sağlık durumuyla ilgili yeni açıklama geldi Haber
Yoğun bakıma kaldırılan Johnson'un sağlık durumuyla ilgili yeni açıklama geldi
Çinli uzmanlar, Türkiye'de de kullanılan yöntemin koronayı iyileştirdiğini kanıtladı Haber
Çinli uzmanlar, Türkiye'de de kullanılan yöntemin koronayı iyileştirdiğini kanıtladı
Salgın 242 yıllık devi de etkiledi! İflas açıklamaya hazırlanıyor Haber
Salgın 242 yıllık devi de etkiledi! İflas açıklamaya hazırlanıyor
Ölümcül virüsü hiçe sayan gelin ve damat, balayı yerine karakola gitti
Ölümcül virüsü hiçe sayan gelin ve damat, balayı yerine karakola gitti
Mezar yeri kalmayan ABD, ölüleri 100 yıl önceki yöntemle gömecek
Mezar yeri kalmayan ABD, ölüleri 100 yıl önceki yöntemle gömecek
ABD'de canlı yayında koronavirüs ayini: Tanrının rüzgarını sana üflüyorum
ABD'de canlı yayında koronavirüs ayini: Tanrının rüzgarını sana üflüyorum
Türklerin koronavirüs sebebiyle yardım götürdüğü yaşlı Almanlar: Müslümanları yanlış tanımışız
Türklerin koronavirüs sebebiyle yardım götürdüğü yaşlı Almanlar: Müslümanları yanlış tanımışız
Etiyopya'da koronavirüsün sona ermesi için halka dua ve oruç çağrısı yapıldı
Etiyopya'da koronavirüsün sona ermesi için halka dua ve oruç çağrısı yapıldı
Salgına, Çinli zenginlerin lükse düşkünlüğü mü davetiye çıkardı?
Salgına, Çinli zenginlerin lükse düşkünlüğü mü davetiye çıkardı?
Avrupa'da koronavirüse karşı zafer ilan eden ilk ülke Norveç oldu
Avrupa'da koronavirüse karşı zafer ilan eden ilk ülke Norveç oldu
İran Sağlık Bakanı: Koronavirüs mayıs sonuna kadar kontrol altına alacağız
İran Sağlık Bakanı: Koronavirüs mayıs sonuna kadar kontrol altına alacağız
Mağdur ülke ve vatandaşlar, koronavirüsün çıkış noktası Çin'e tazminat davası açabilecek
Mağdur ülke ve vatandaşlar, koronavirüsün çıkış noktası Çin'e tazminat davası açabilecek
Bilim insanları şaşkın! Koronavirüsün, tedavi edilen 51 kişinin hücrelerinde gizlendiği ortaya çıktı
Bilim insanları şaşkın! Koronavirüsün, tedavi edilen 51 kişinin hücrelerinde gizlendiği ortaya çıktı
14 günlük karantina süresini evde geçirmek isteyen şahsı, eşi eve almadı
14 günlük karantina süresini evde geçirmek isteyen şahsı, eşi eve almadı
Hollanda'da cami yetkilileri, sağlık çalışanlarına Kur'an-ı Kerim'den ayetle teşekkür etti
Hollanda'da cami yetkilileri, sağlık çalışanlarına Kur'an-ı Kerim'den ayetle teşekkür etti
Son Dakika: Dünya genelinde yeni tip koronavirüs vaka sayısı 1 milyon 300 bini geçti
Son Dakika: Dünya genelinde yeni tip koronavirüs vaka sayısı 1 milyon 300 bini geçti
Filipinler'de polis, koronavirüs kurallarını ihlal eden adamı öldürdü
Filipinler'de polis, koronavirüs kurallarını ihlal eden adamı öldürdü
'Durumu kötüleşti' iddiası sonrası İngiltere Başbakanı Boris Johnson'dan mesaj: İyi durumdayım
'Durumu kötüleşti' iddiası sonrası İngiltere Başbakanı Boris Johnson'dan mesaj: İyi durumdayım
İngiltere'nin en kalabalık ailesi 22. çocuğuna kavuştu
İngiltere'nin en kalabalık ailesi 22. çocuğuna kavuştu
Endişe yaratan araştırma: Koronavirüse yakalanan 5 kişiden 4'ünde hiç bir belirti yok
Endişe yaratan araştırma: Koronavirüse yakalanan 5 kişiden 4'ünde hiç bir belirti yok
Koronavirüsle mücadele eden Hindistan'da, tren vagonları hastaneye çevrildi
Koronavirüsle mücadele eden Hindistan'da, tren vagonları hastaneye çevrildi
Pentagon'a yazdığı mektup sonrası görevden alınan komutan koronavirüse yakalandı
Pentagon'a yazdığı mektup sonrası görevden alınan komutan koronavirüse yakalandı
Florida'da 18 saat süren yangında 3 bin 500 araç alev alev yandı
Florida'da 18 saat süren yangında 3 bin 500 araç alev alev yandı
Fütüristler cevapladı: Koronavirüs sonrası dünyayı neler bekliyor?
Fütüristler cevapladı: Koronavirüs sonrası dünyayı neler bekliyor?
Koronavirüsü yenen 104 yaşındaki İtalyan kadının, daha önce de İspanyol gribini yendiği ortaya çıktı
Koronavirüsü yenen 104 yaşındaki İtalyan kadının, daha önce de İspanyol gribini yendiği ortaya çıktı
Çin'de koronavirüs salgınında son 24 saatte sadece 1 kişi hayatını kaybetti
Çin'de koronavirüs salgınında son 24 saatte sadece 1 kişi hayatını kaybetti
Koronavirüs sebebiyle karantinada olan Boris Johnson, tedbir amaçlı hastaneye kaldırıldı
Koronavirüs sebebiyle karantinada olan Boris Johnson, tedbir amaçlı hastaneye kaldırıldı
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Politika Özgür Özel Ekrem İmamoğlu Süleyman Soylu Fahrettin Altun Mevlüt Çavuşoğlu
Magazin Pınar Deniz Şeyma Subaşı Fahrettin Koca Kıvanç Tatlıtuğ
Spor Falcao Lionel Messi Dorukhan Toköz Emre Belözoğlu Radamel Falcao
Daha Fazla Polis Nisan Karar Antalya
Şu an buradasınız: ABD'de koronavirüsten ölenlerin sayısı 12 bin 907'e yükseldi - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 8.4.2020 11:31:48. #1.15#
title