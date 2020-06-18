ABD'de koronavirüsten ölenlerin sayısı 119 bin 959 ABD'de koronavirüs (Covid-19) kabusu sürüyor.

ABD'de koronavirüs (Covid-19) kabusu sürüyor. Ülkede virüs nedeniyle toplam can kaybı 119 bin 959'a ulaştı.

ABD'de koronavirüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısının 119 bin 959'a yükseldiği duyuruldu. Sağlık Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, ülkede toplamda 2 milyon 236 bin 28 vakanın tespit edildiği, bunlardan 918 bin 796'sının iyileştiği belirtildi. Ülkede, 1 milyon 197 bin 273 aktif vaka bulunuyor.

Kaynak: DHA