ABD'de koronavirüsten ölenlerin sayısı 117 bin 542 ABD'de koronavirüs (Covid-19) kabusu sürüyor.

ABD'de koronavirüs (Covid-19) kabusu sürüyor. Ülkede virüs nedeniyle toplam can kaybı 117 bin 542'ye ulaştı.

ABD'de koronavirüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısının 117 bin 542'ye yükseldiği duyuruldu. Sağlık Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, ülkede toplamda 2 milyon 143 bin 631 vakanın tespit edildiği, bunlardan 854 bin 106'sının iyileştiği belirtildi. Ülkede, 1 milyon 171 bin 983 aktif vaka bulunuyor.

Kaynak: DHA