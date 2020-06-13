ABD'de koronavirüsten ölenlerin sayısı 116 bin 847 ABD'de koronavirüs (Covid-19) kabusu sürüyor.

ABD'de koronavirüs (Covid-19) kabusu sürüyor. Ülkede virüs nedeniyle toplam can kaybı 116 bin 847'ye ulaştı.

ABD'de koronavirüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısının 116 bin 847'ye yükseldiği duyuruldu. Sağlık Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, ülkede toplamda 2 milyon 117 bin 991 vakanın tespit edildiği, bunlardan 842 bin 6'sının iyileştiği belirtildi. Ülkede, 1 milyon 159 bin 138 aktif vaka bulunuyor.

Kaynak: DHA