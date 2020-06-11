ABD'de koronavirüsten ölenlerin sayısı 115 bin 163'e çıktı ABD'de koronavirüs (Covid-19) kabusu sürüyor.

ABD'de koronavirüs (Covid-19) kabusu sürüyor. Ülkede virüs nedeniyle toplam can kaybı 115 bin 163'e ulaştı.

ABD'de koronavirüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısının 115 bin 163'e yükseldiği duyuruldu. Sağlık Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, ülkede toplamda 2 milyon 67 bin 355 vakanın tespit edildiği, bunlardan 808 bin 556'sının iyileştiği belirtildi. Ülkede, 1 milyon 143 bin 636 aktif vaka bulunuyor.

Kaynak: DHA