ABD'de koronavirüsten ölenlerin sayısı 114 bin 167'ye çıktı ABD'de koronavirüs (Covid-19) kabusu sürüyor.

ABD'de koronavirüs (Covid-19) kabusu sürüyor. Ülkede virüs nedeniyle toplam can kaybı 114 bin 167'ye ulaştı.

ABD'de koronavirüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısının 114 bin 167'ye yükseldiği duyuruldu. Sağlık Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, ülkede toplamda 2 milyon 46 bin 75 vakanın tespit edildiği, bunlardan 788 bin 885'inin iyileştiği belirtildi. Ülkede, 1 milyon 143 bin 23 aktif vaka bulunuyor.

Kaynak: DHA