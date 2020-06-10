ABD'de koronavirüsten ölenlerin sayısı 114 bin 167'ye çıktı
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ABD'de koronavirüsten ölenlerin sayısı 114 bin 167'ye çıktı

ABD'de koronavirüs (Covid-19) kabusu sürüyor.

ABD'de koronavirüsten ölenlerin sayısı 114 bin 167'ye çıktı
10.06.2020 16:16 | Son Güncelleme: 10.06.2020 16:31

ABD'de koronavirüs (Covid-19) kabusu sürüyor. Ülkede virüs nedeniyle toplam can kaybı 114 bin 167'ye ulaştı.

ABD'de koronavirüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısının 114 bin 167'ye yükseldiği duyuruldu. Sağlık Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, ülkede toplamda 2 milyon 46 bin 75 vakanın tespit edildiği, bunlardan 788 bin 885'inin iyileştiği belirtildi. Ülkede, 1 milyon 143 bin 23 aktif vaka bulunuyor.


Kaynak: DHA

Dünya Manşet

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