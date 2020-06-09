ABD'de koronavirüsten ölenlerin sayısı 113 bin 125'e çıktı ABD'de koronavirüs (Covid-19) kabusu sürüyor.

ABD'de koronavirüs (Covid-19) kabusu sürüyor. Ülkede virüs nedeniyle toplam can kaybı 113 bin 125'e ulaştı.

ABD'de koronavirüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısının 113 bin 125'e yükseldiği duyuruldu. Sağlık Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, ülkede toplamda 2 milyon 27 bin 438 vakanın tespit edildiği, bunlardan 773 bin 510'unun iyileştiği belirtildi. Ülkede, 1 milyon 140 bin 803 aktif vaka bulunuyor.

Kaynak: DHA