ABD'de koronavirüsten ölenlerin sayısı 113 bin 125'e çıktı
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ABD'de koronavirüsten ölenlerin sayısı 113 bin 125'e çıktı

ABD'de koronavirüs (Covid-19) kabusu sürüyor.

ABD'de koronavirüsten ölenlerin sayısı 113 bin 125'e çıktı
09.06.2020 17:15 | Son Güncelleme: 09.06.2020 17:49

ABD'de koronavirüs (Covid-19) kabusu sürüyor. Ülkede virüs nedeniyle toplam can kaybı 113 bin 125'e ulaştı.

ABD'de koronavirüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısının 113 bin 125'e yükseldiği duyuruldu. Sağlık Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, ülkede toplamda 2 milyon 27 bin 438 vakanın tespit edildiği, bunlardan 773 bin 510'unun iyileştiği belirtildi. Ülkede, 1 milyon 140 bin 803 aktif vaka bulunuyor.


Kaynak: DHA

Dünya Manşet

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