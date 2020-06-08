ABD'de koronavirüsten ölenlerin sayısı 112 bin 479
ABD'de koronavirüs (Covid-19) kabusu sürüyor.
08.06.2020 17:31 | Son Güncelleme: 08.06.2020 17:31
ABD'de koronavirüs (Covid-19) kabusu sürüyor. Ülkede virüs nedeniyle toplam can kaybı 112 bin 479'a ulaştı.
ABD'de koronavirüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısının 112 bin 479'a yükseldiği duyuruldu. Sağlık Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, ülkede toplamda 2 milyon 8 bin 360 vakanın tespit edildiği, bunlardan 761 bin 729'unun iyileştiği belirtildi. Ülkede, 1 milyon 134 bin 152 aktif vaka bulunuyor.
Kaynak: DHA