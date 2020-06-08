ABD'de koronavirüsten ölenlerin sayısı 112 bin 479 ABD'de koronavirüs (Covid-19) kabusu sürüyor.

ABD'de koronavirüs (Covid-19) kabusu sürüyor. Ülkede virüs nedeniyle toplam can kaybı 112 bin 479'a ulaştı.

ABD'de koronavirüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısının 112 bin 479'a yükseldiği duyuruldu. Sağlık Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, ülkede toplamda 2 milyon 8 bin 360 vakanın tespit edildiği, bunlardan 761 bin 729'unun iyileştiği belirtildi. Ülkede, 1 milyon 134 bin 152 aktif vaka bulunuyor.

Kaynak: DHA