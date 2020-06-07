ABD'de koronavirüsten ölenlerin sayısı 112 bin 128
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ABD'de koronavirüsten ölenlerin sayısı 112 bin 128

ABD'de koronavirüs (Covid-19) kabusu sürüyor.

ABD'de koronavirüsten ölenlerin sayısı 112 bin 128
07.06.2020 17:41 | Son Güncelleme: 07.06.2020 17:41

ABD'de koronavirüs (Covid-19) kabusu sürüyor. Ülkede virüs nedeniyle toplam can kaybı 112 bin 128'e ulaştı.

ABD'de koronavirüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısının 112 bin 128'e yükseldiği duyuruldu. Sağlık Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, ülkede toplamda 1 milyon 990 bin 602 vakanın tespit edildiği, bunlardan 752 bin 49'unun iyileştiği belirtildi. Ülkede, 1 milyon 126 bin 425 aktif vaka bulunuyor.


Kaynak: DHA

Dünya Manşet

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