ABD'de koronavirüsten ölenlerin sayısı 111 bin 412 ABD'de koronavirüs (Covid-19) kabusu sürüyor.

ABD'de koronavirüs (Covid-19) kabusu sürüyor. Ülkede virüs nedeniyle toplam can kaybı 111 bin 412'ye ulaştı.

ABD'de koronavirüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısının 111 bin 412'ye yükseldiği duyuruldu. Sağlık Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, ülkede toplamda 1 milyon 967 bin 343 vakanın tespit edildiği, bunlardan 738 bin 729'unun iyileştiği belirtildi. Ülkede, 1 milyon 117 bin 202 aktif vaka bulunuyor.

Kaynak: DHA