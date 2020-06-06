ABD'de koronavirüsten ölenlerin sayısı 111 bin 412
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ABD'de koronavirüsten ölenlerin sayısı 111 bin 412

ABD'de koronavirüs (Covid-19) kabusu sürüyor.

ABD'de koronavirüsten ölenlerin sayısı 111 bin 412
06.06.2020 17:22 | Son Güncelleme: 06.06.2020 17:22

ABD'de koronavirüs (Covid-19) kabusu sürüyor. Ülkede virüs nedeniyle toplam can kaybı 111 bin 412'ye ulaştı.

ABD'de koronavirüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısının 111 bin 412'ye yükseldiği duyuruldu. Sağlık Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, ülkede toplamda 1 milyon 967 bin 343 vakanın tespit edildiği, bunlardan 738 bin 729'unun iyileştiği belirtildi. Ülkede, 1 milyon 117 bin 202 aktif vaka bulunuyor.


Kaynak: DHA

Dünya Manşet

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