ABD'de koronavirüsten ölenlerin sayısı 110 bin 218 ABD'de koronavirüs (Covid-19) kabusu sürüyor.

ABD'de koronavirüs (Covid-19) kabusu sürüyor. Ülkede virüs nedeniyle toplam can kaybı 110 bin 218'e ulaştı.

ABD'de koronavirüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısının 110 bin 218'e yükseldiği duyuruldu. Sağlık Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, ülkede toplamda 1 milyon 925 bin 346 vakanın tespit edildiği, bunlardan 712 bin 436'sının iyileştiği belirtildi. Ülkede, 1 milyon 102 bin 692 aktif vaka bulunuyor.

Kaynak: DHA