ABD'de koronavirüsten ölenlerin sayısı 109 bin 204
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ABD'de koronavirüsten ölenlerin sayısı 109 bin 204

ABD'de koronavirüs (Covid-19) kabusu sürüyor.

ABD'de koronavirüsten ölenlerin sayısı 109 bin 204
04.06.2020 17:26 | Son Güncelleme: 04.06.2020 17:26

ABD'de koronavirüs (Covid-19) kabusu sürüyor. Ülkede virüs nedeniyle toplam can kaybı 109 bin 204'e ulaştı.

ABD'de koronavirüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısının 109 bin 204'e yükseldiği duyuruldu. Sağlık Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, ülkede toplamda 1 milyon 904 bin 976 vakanın tespit edildiği, bunlardan 688 bin 916'sının iyileştiği belirtildi. Ülkede, 1 milyon 106 bin 856 aktif vaka bulunuyor.


Kaynak: DHA

Dünya Manşet

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