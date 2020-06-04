ABD'de koronavirüsten ölenlerin sayısı 109 bin 204 ABD'de koronavirüs (Covid-19) kabusu sürüyor.

ABD'de koronavirüs (Covid-19) kabusu sürüyor. Ülkede virüs nedeniyle toplam can kaybı 109 bin 204'e ulaştı.

ABD'de koronavirüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısının 109 bin 204'e yükseldiği duyuruldu. Sağlık Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, ülkede toplamda 1 milyon 904 bin 976 vakanın tespit edildiği, bunlardan 688 bin 916'sının iyileştiği belirtildi. Ülkede, 1 milyon 106 bin 856 aktif vaka bulunuyor.

Kaynak: DHA