ABD'de koronavirüsten ölenlerin sayısı 104 bin 581
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ABD'de koronavirüsten ölenlerin sayısı 104 bin 581

ABD'de koronavirüs (Covid-19) kabusu sürüyor.

ABD'de koronavirüsten ölenlerin sayısı 104 bin 581
30.05.2020 16:52 | Son Güncelleme: 30.05.2020 16:55

ABD'de koronavirüs (Covid-19) kabusu sürüyor. Ülkede virüs nedeniyle toplam can kaybı 104 bin 581'e ulaştı.

ABD'de koronavirüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısının 104 bin 581'e yükseldiği duyuruldu. Sağlık Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, ülkede toplamda 1 milyon 795 bin 635 vakanın tespit edildiği, bunlardan 519 bin 709'unun iyileştiği belirtildi. Ülkede, 1 milyon 171 bin 345 aktif vaka bulunuyor.


Kaynak: DHA

Dünya Manşet

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