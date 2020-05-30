ABD'de koronavirüsten ölenlerin sayısı 104 bin 581 ABD'de koronavirüs (Covid-19) kabusu sürüyor.

ABD'de koronavirüs (Covid-19) kabusu sürüyor. Ülkede virüs nedeniyle toplam can kaybı 104 bin 581'e ulaştı.

ABD'de koronavirüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısının 104 bin 581'e yükseldiği duyuruldu. Sağlık Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, ülkede toplamda 1 milyon 795 bin 635 vakanın tespit edildiği, bunlardan 519 bin 709'unun iyileştiği belirtildi. Ülkede, 1 milyon 171 bin 345 aktif vaka bulunuyor.

Kaynak: DHA