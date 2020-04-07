ABD'de koronavirüsten ölenlerin sayısı 10 bin 989'a yükseldi
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Amerika Birleşik Devletleri, Donald Trump, Koronavirüs, Dünya

ABD'de koronavirüsten ölenlerin sayısı 10 bin 989'a yükseldi

Dünyayı etkisi altına alan koronavirüsün salgını nedeniyle ölümlerin arttığı ABD'de koronavirüsten (Covid-19) ölenlerin sayısı 10 bin 989'a; virüs tespit edilenlerin sayısı ise 368 bin 376'ya yükseldi.

07.04.2020 10:28 | Son Güncelleme: 07.04.2020 10:28
ABD'de koronavirüsten ölenlerin sayısı 10 bin 989'a yükseldi

Dünyayı etkisi altına alan koronavirüsün salgını nedeniyle ölümlerin arttığı ABD'de koronavirüsten (Covid-19) ölenlerin sayısı 10 bin 989'a; virüs tespit edilenlerin sayısı ise 368 bin 376'ya yükseldi.

Çin'in Vuhan kentinde ortaya çıkan ve dünyada yayılmaya devam eden koronavirüs nedeniyle ABD'de hayatını kaybedenlerin sayısı 24 saatte 1342  kişi artarak; 10 bin 989'a yükseldi. Virüs tespit edilenlerin sayısı ise son 24 saatte 30 bin 739 kişi artarak 368 bin 376'ya çıktı.

TRUMP, JOHNSON İÇİN İNGİLTERE'YE UZMAN YOLLADI

ABD Başkanı Donald Trump, Beyaz Saray'da düzenlediği günlük basın toplantısında, koronavirüs tedavisi gören İngiltere Başbakanı Boris Johnson'ın tedavisi için ABD'den uzman gönderdiğini söyledi. Johnson'ın yoğun bakıma kaldırılması karşısında üzüldüğünü söyleyen Trump, Johnson için 'güçlü' ve 'kararlı' ifadelerini kullandı.

 BUGÜNE KADAR 1 MİLYON 790 BİN KİŞİ TEST EDİLDİ

Trump, ülke genelinde bugüne kadar 1 milyon 790 bin kişinin koronavirüs için test edildiğini söyledi ve diğer ülkelere atıfta bulunarak, "Eğer bizim yaptığımız kadar test yapmış olsalardı bizden daha fazla vakaları olurdu" dedi. Trump aynı zamanda ülkede günlük 125 bin kişiye test yapıldığını belirterek, "Eğer test yaparsanız, vakalarınız olur" ifadelerini kullandı.

TRUMP VE PENCE YENİDEN TEST YAPTIRACAK

Johnson'ın yoğun bakıma alınmasının ardından Trump kendisi ve Başkan Yardımcısı Mike Pence için birkaç test daha yaptırabileceklerini söyledi.


Kaynak: DHA

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Dünya Manşet

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