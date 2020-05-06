ABD'de koronavirüsten ölen kişilerin sayısı 72 bin 334 oldu

Dünyayı etkisi altına alan koronavirüs (Covid-19) salgının merkez üssü olan ABD'de koronavirüsten hayatını kaybeden kişilerin sayısı 72 bin 334'e yükseldi.

Dünyayı etkisi altına alan koronavirüs (Covid-19) salgının merkez üssü olan ABD'de koronavirüsten hayatını kaybeden kişilerin sayısı 72 bin 334'e yükseldi.

Çin'in Vuhan şehrinde ortaya çıkan koronavirüs salgını nedeniyle ABD'de hayatını kaybeden kişilerin sayısı 72 bin 334'e yükselirken, virüs tespit edilen kişilerin sayısı ise 1 milyon 238 bin 801'e çıktı. Ülke genelinde bugüne kadar 201 bin 152 kişinin koronavirüs tedavisi tamamlandı.

Kaynak: DHA