ABD'de koronavirüsten ölen kişilerin sayısı 67 bini geçti

Dünyayı etkisi altına alan koronavirüs (Covid-19) salgının merkez üssü olan ABD'de koronavirüsten hayatını kaybedenlerin sayısı 67 bin 444 oldu.

Dünyayı etkisi altına alan koronavirüs (Covid-19) salgının merkez üssü olan ABD'de koronavirüsten hayatını kaybedenlerin sayısı 67 bin 444 oldu.

Çin'in Vuhan şehrinde ortaya çıkan koronavirüs salgını nedeniyle ABD'de hayatını kaybeden kişilerin sayısı 67 bin 444'e yükselirken, virüs tespit edilen kişilerin sayısı ise 1 milyon 160 bin 774'e çıktı. Ülke genelinde bugüne kadar 173 bin 725 kişinin koronavirüs tedavisi tamamlandı.

Kaynak: DHA