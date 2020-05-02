ABD'de koronavirüsten ölen kişilerin sayısı 65 bini geçti

Dünyayı etkisi altına alan koronavirüs (Covid-19) salgının merkez üssü olan ABD'de koronavirüsten ölenlerin sayısı 65 bini geçti.

Dünyayı etkisi altına alan koronavirüs (Covid-19) salgının merkez üssü olan ABD'de koronavirüsten ölenlerin sayısı 65 bini geçti.

Çin'in Vuhan şehrinde ortaya çıkan koronavirüs salgını nedeniyle ABD'de hayatını kaybeden kişilerin sayısı 65 bin 776'ya yükselirken, virüs tespit edilen kişilerin sayısı ise 1 milyon 131 bin 492'ye çıktı. Ülke genelinde bugüne kadar 161 bin 563 kişinin koronavirüs tedavisi tamamlandı.

Kaynak: DHA