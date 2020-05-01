ABD'de koronavirüsten ölen kişilerin sayısı 63 bini geçti
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ABD'de koronavirüsten ölen kişilerin sayısı 63 bini geçti

ABD'de koronavirüsten ölen kişilerin sayısı 63 bini geçti
01.05.2020 09:52 | Son Güncelleme: 01.05.2020 09:52

Dünyayı etkisi altına alan koronavirüs (Covid-19) salgının merkez üssü olan ABD'de koronavirüsten ölenlerin sayısı 63 bini geçti.

Dünyayı etkisi altına alan koronavirüs (Covid-19) salgının merkez üssü olan ABD'de koronavirüsten ölenlerin sayısı 63 bini geçti.

Çin'in Vuhan şehrinde ortaya çıkan koronavirüs salgını nedeniyle ABD'de hayatını kaybeden kişilerin sayısı 63 bin 871'e yükselirken, virüs tespit edilen kişilerin sayısı ise 1 milyon 95 bin 304'e çıktı. Ülke genelinde bugüne kadar 155 bin 737 kişinin koronavirüs tedavisi tamamlandı.

TRUMP : VİRÜSÜN ÇİN'DEKİ ENSTİTÜDEN ÇIKTIĞINA DAİR KANIT GÖRDÜM

ABD Başkanı Donald Trump dün yaptığı açıklamada, koronavirüsün Çin'in Vuhan şehrinde bulunan viroloji enstitüsününde başladığına dair kanıt gördüğünü söyledi. Konuyla ilgili olarak, "Bence Dünya Sağlık Örgütü  (DSÖ) kendinden utanmalı" diyen Trump, DSÖ'yü "Çin'in halkla ilişkiler ajansı" olmakla suçladı. Trump aynı zamanda Çin'in virüsü durdurmayı beceremediğini ya da bilerek yaymış olabileceğini de belirtti.


Kaynak: DHA

Dünya Manşet

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