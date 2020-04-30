ABD'de koronavirüsten ölen kişilerin sayısı 61 bini geçti Dünyayı etkisi altına alan koronavirüs (Covid-19) salgının merkez üssü olan ABD'de koronavirüsten ölenlerin sayısı 61 bini geçerken, ABD Başkanı Donald Trump dün yaptığı açıklamda, "Çok yakın zamanda seyahatlerime yeniden başlıyorum"dedi.

Dünyayı etkisi altına alan koronavirüs (Covid-19) salgının merkez üssü olan ABD'de koronavirüsten ölenlerin sayısı 61 bini geçerken, ABD Başkanı Donald Trump dün yaptığı açıklamda, "Çok yakın zamanda seyahatlerime yeniden başlıyorum"dedi.

Çin'in Vuhan şehrinde ortaya çıkan koronavirüs salgını nedeniyle ABD'de hayatını kaybeden kişilerin sayısı 61 bin 669'a yükselirken, virüs tespit edilen kişilerin sayısı ise 1 milyon 64 bin 572'ye çıktı. Ülke genelinde bugüne kadar 147 bin 411 kişinin koronavirüs tedavisi tamamlandı.

TRUMP : ÇOK YAKIN ZAMANDA SEYAHATLERİME YENİDEN BAŞLIYORUM

ABD Başkanı Donald Trump dün, "Çok yakın zamanda seyahatlerime yeniden başlıyorum. Gelecek hafta Arizona'ya gitmeyi planlıyorum. Bu seyahati sabırsızlıkla bekliyorum. Yakın zamanda da Ohio'ya gideceğim" diye konuştu.

TRUMP'TAN ÇİN'E VİRÜS SUÇLAMASI

Trump Çin'i salgın ortaya çıktıktan sonra uçuşları engellemediği için virüsün dünyaya yayılmasına neden olmakla suçladı. Ancak Ocak ayında Çin'den ABD'ye uçuşları engellediği için ABD'nin "şanslı" olduğunu belirtti.

Kaynak: DHA