ABD'de koronavirüsten ölen kişilerin sayısı 59 bini geçti Dünyayı etkisi altına alan koronavirüs salgının merkez üssü olan ABD'de koronavirüsten (Covid-19) ölenlerin sayısı 59 bini geçti.

Dünyayı etkisi altına alan koronavirüs salgının merkez üssü olan ABD'de koronavirüsten (Covid-19) ölenlerin sayısı 59 bini geçti.

Çin'in Vuhan şehrinde ortaya çıkan koronavirüs salgını nedeniyle ABD'de hayatını kaybeden kişilerin sayısı 59 bin 266'ya yükselirken, virüs tespit edilen kişilerin sayısı ise 1 milyon 35 bin 765'e çıktı. Ülke genelinde bugüne kadar 142 bin 238 kişinin koronavirüs tedavisi tamamlandı.

TRUMP: YAKINDA GÜNDE 5 MİLYON KİŞİYİ TEST EDECEĞİZ

ABD Başkanı Donald Trump yaptığı açıklamada, yetkililerin yakında günde beş milyon koronavirüs testi yapabileceğine inandığını söyledi. Dün ülkede bugüne kadar en az 5 milyon 400 bin kişinin test edildiğini belirtmişti. Trump, ülkedeki onaylanmış vaka sayısının, ABD'nin dünyadaki herhangi bir ulustan çok daha fazla insanı test etmesi nedeniyle bir milyonunu aştığına dikkat çekti.

Kaynak: DHA