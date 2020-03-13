ABD'de koronavirüsten 214 milyon kişiyi etkilenebilir New York Times gazetesi, ABD Hastalıkları Kontrol ve Önleme Merkezinden (CDC) uzmanların koronavirüs salgınının ABD'deki etkileri, nasıl yayılacağı ve kaç kişinin virüsten etkileneceği konusunda çalıştıkları 4 senaryoya ulaştı.

New York Times gazetesi, ABD Hastalıkları Kontrol ve Önleme Merkezinden (CDC) uzmanların koronavirüs salgınının ABD'deki etkileri, nasıl yayılacağı ve kaç kişinin virüsten etkileneceği konusunda çalıştıkları 4 senaryoya ulaştı Kaynak: Dunya.com