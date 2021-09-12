ABD'de koronavirüslü gorillere 'hayvanlara özel Kovid-19 aşısı' yapılacak

ABD'de Atlanta kentindeki hayvanat bahçesinde bulunan bazı gorillerin Kovid-19 çıkmasından sonra yetkililer, Kovid-19'a duyarlı hayvan türleri için özel yapılmış Kovid-19 aşısının uygulanacağını açıkladı.

Georgia eyaletinin Atlanta kentinde bulunan 'Zoo Atlanta' Hayvanat Bahçesi, 10 Eylül günü Kovid-19 olan goriller hakkında yaptığı basın açıklamasında, söz konusu gorillere iyileştikten sonra hayvanlar için özel olarak yapılmış Kovid-19 aşısının yapılacağını duyurdu. Yetkililer, hayvanlar için Zoetis tarafından geliştirilen aşının ülkede daha önce Kovid-19'a duyarlı hayvan türlerine uygulandığını ve kendilerinin de aşıyı hasta goriller haricinde orangutanlara, kaplanlara, Afrika aslanlarına ve leoparlara uygulayacaklarını belirtti. Açıklamada "ABD Tarım Bakanlığı (USDA) ve Georgia Eyalet Veteriner Hekimi tarafından Zoo Atlanta'nın, Zoetis aşısını kullanması yetkilendirilmiştir" ifadeleri yer aldı.

Hayvanlar için Kovid-19 aşısının, kedi ve köpekler için çalışmalarının tamamlandığı ve Danimarka'da milyonlarca vizonun Kovid-19'a yakalanmasının ardından aşı geliştirme çalışmasının vizonlara odaklandığı belirtildi.

Demirören Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri