ABD'de koronavirüslü gorillere 'hayvanlara özel Kovid-19 aşısı' yapılacak - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

ABD'de koronavirüslü gorillere 'hayvanlara özel Kovid-19 aşısı' yapılacak

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Dünya
ABD'de koronavirüslü gorillere 'hayvanlara özel Kovid-19 aşısı' yapılacak

ABD'de Atlanta kentindeki hayvanat bahçesinde bulunan bazı gorillerin Kovid-19 çıkmasından sonra yetkililer, Kovid-19'a duyarlı hayvan türleri için özel yapılmış Kovid-19 aşısının uygulanacağını açıkladı.

ABD'de Atlanta kentindeki hayvanat bahçesinde bulunan bazı gorillerin Kovid-19 çıkmasından sonra yetkililer, Kovid-19'a duyarlı hayvan türleri için özel yapılmış Kovid-19 aşısının uygulanacağını açıkladı.

Georgia eyaletinin Atlanta kentinde bulunan 'Zoo Atlanta' Hayvanat Bahçesi, 10 Eylül günü Kovid-19 olan goriller hakkında yaptığı basın açıklamasında, söz konusu gorillere iyileştikten sonra hayvanlar için özel olarak yapılmış Kovid-19 aşısının yapılacağını duyurdu. Yetkililer, hayvanlar için Zoetis tarafından geliştirilen aşının ülkede daha önce Kovid-19'a duyarlı hayvan türlerine uygulandığını ve kendilerinin de aşıyı hasta goriller haricinde orangutanlara, kaplanlara, Afrika aslanlarına ve leoparlara uygulayacaklarını belirtti. Açıklamada "ABD Tarım Bakanlığı (USDA) ve Georgia Eyalet Veteriner Hekimi tarafından Zoo Atlanta'nın, Zoetis aşısını kullanması yetkilendirilmiştir" ifadeleri yer aldı.

GORİLLERE NASIL BULAŞTI?

Zoo Atlanta Hayvanat Bahçesi'nde bulunan gorillere, bakıcıları tarafından öksürük, burun akıntısı ve iştahsızlık gözlemlenmesi üzerine test yapıldı. Belirti gösteren gorillerin testlerinin ilk sonuçlarının pozitif çıkması üzerine tedaviye başlayan veterinerler, belirti göstermeksizin 20 gorili yakın takibe aldı. Hayvanların Kovid-19'u nasıl kaptığına dair açıklama yapan yetkililer "Gorillerin virüsü nasıl kaptığı kesin olarak bilinmese de Hayvan Bakım ve Veteriner Ekipleri, bulaşmanın, Kovid pozitif bir bakım ekibi üyesinden kaynaklandığına inanıyor. Ekip üyesinin aşıları tamdır, Kişisel Koruyucu Ekipman (KKD) kullanıyordu ve işe geldiği gün asemptomatikti" ifadelerine yer verdi.

HAYVANLAR İÇİN ZOETIS KOVID-19 AŞISI

Hayvanlar için Kovid-19 aşısı, ilk olarak geçen yıl, hayvan sağlığı konusunda çalışan ve ABD'de faaliyet gösteren özel tıp firması Zoetis tarafından geliştirilmeye başlandı. Ocak 2021'de San Diego Hayvanat Bahçesi'nde bulunan büyük maymunların Kovid-19'a yakalanmasıyla Zoetis Ar-Ge ekibi, deneysel Kovid-19 aşısını acil kullanım için hayvanat bahçesi yetkililerine gönderdi. Aşının güvenli olduğu ve virüs karşısında makul bir etkinliğe sahip olduğu belirtildi.

Hayvanlar için Kovid-19 aşısının, kedi ve köpekler için çalışmalarının tamamlandığı ve Danimarka'da milyonlarca vizonun Kovid-19'a yakalanmasının ardından aşı geliştirme çalışmasının vizonlara odaklandığı belirtildi.


Demirören Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri
ABD Başkanı Biden talimat verdi! FBI, 11 Eylül'ün bugüne kadar gizli tutulan belgelerini yayınladı

ABD Başkanı Biden talimat verdi! FBI, 11 Eylül'ün bugüne kadar gizli tutulan belgelerini yayınladı

 11 Eylül saldırıları: FBI'ın paylaştığı gizli belgelerde neler var?

11 Eylül saldırıları: FBI'ın paylaştığı gizli belgelerde neler var?

 ABD askerlerinin de bulunduğu Uluslararası Erbil Havaalanı'na İHA'lı saldırı

ABD askerlerinin de bulunduğu Uluslararası Erbil Havaalanı'na İHA'lı saldırı
500

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Şans Oyunları Ersin Tatar
Magazin Yıldız Tilbe Amelia Hamlin
Spor Şenol Güneş Marcao Abdullah Avcı Halil İbrahim Dervişoğlu
Tüm Haberler Hava Durumu Güzel Sözler Rüya Tabirleri Mergim Berisha Memduh Büyükkılıç Bekir Pakdemirli Münir Karaloğlu
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Haber: ABD'de koronavirüslü gorillere 'hayvanlara özel Kovid-19 aşısı' yapılacak - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 12.09.2021 14:01:19. #1.11#