ABD'de koronavirüs yüzünden bir günde yaşanan en yüksek can kaybı: 1.800 kişi hayatını kaybetti
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Amerika Birleşik Devletleri, Johns Hopkins Üniversitesi, Donald Trump, Sağlık
BBC

ABD'de koronavirüs yüzünden bir günde yaşanan en yüksek can kaybı: 1.800 kişi hayatını kaybetti

ABD, 1.800 kişi ile bir günde koronavirüs yüzünden yaşanan en yüksek can kaybını kayıtlara geçirdi.

08.04.2020 12:25 | Son Güncelleme: 08.04.2020 12:25
ABD'de koronavirüs yüzünden bir günde yaşanan en yüksek can kaybı: 1.800 kişi hayatını kaybetti

ABD, 1.800 kişi ile bir günde koronavirüs yüzünden yaşanan en yüksek can kaybını kayıtlara geçirdi.

Johns Hopkins Üniversitesi'nin verilerine göre salı günü açıklanan rakamlar ile beraber ülkede toplamda 13 bin kişi hayatını kaybetti.

ABD'de toplam koronavirüs vakasının sayısı ise 400 bine yaklaştı. Bu dünyadaki en yüksek rakam.



Dünya çapındaki vakaların sayısı ise 1,4 milyonu geçti.

ABD'de salgının merkezi haline gelen New York eyaleti ise Salı günü 731 kişinin hayatını kaybettiğini açıkladı.

New York Valisi Andrew Cuomo salgının zirvesine yaklaştıklarını belirterek hastaneye ve yoğun bakıma alınan yeni hastaların sayısında azalma olduğunu aktardı.





"WHO eline yüzüne bulaştırdı"

ABD Başkanı Donald Trump da basın toplantısında ülkenin eğride zirvenin tepesine yaklaştığını ifade etti.

Diğer yandan Trump, Dünya Sağlık Örgütü'nü (WHO) eleştirerek, "WHO gerçekten bu durumu eline yüzüne bulaştırdı. Büyük açıdan ABD tarafından fonlanmalarına rağmen Çin üzerinde çok yoğunlaştılar" ifadesini kullandı.

Trump'ın salgın ile ilgili ekibinin tahminlerine göre ülkede 240 bin kişi hayatını kaybedebilir.





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