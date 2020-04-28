ABD'de koronavirüs vaka sayısı 1 milyonu geçti Dünyayı etkisi altına alan koronavirüs salgının merkez üssü olan ABD'de koronavirüs (Covid-19) tespit edilen kişilerin sayısı 1 milyonu geçti.

Dünyayı etkisi altına alan koronavirüs salgının merkez üssü olan ABD'de koronavirüs (Covid-19) tespit edilen kişilerin sayısı 1 milyonu geçti.

Çin'in Vuhan şehrinde ortaya çıkan koronavirüs salgını nedeniyle ABD'de hayatını kaybeden kişilerin sayısı 56 bin 803'e yükselirken, virüs tespit edilen kişilerin sayısı ise 1 milyon 10 bin 507'ye çıktı. Ülke genelinde bugüne kadar 139 bin 162 kişinin koronavirüs tedavisi tamamlandı.

TRUMP : İNSANLARIN İŞLERİNE GERİ DÖNEBİLMELERİ İÇİN HER ŞEYİ YAPIYORUZ

ABD Başkanı Donald Trump dün düzenlenen basın toplantısında koronavirüsle ilgili cesaret verici sonuçlar alındığını söylerken, "İşler ilerliyor ve ülkemizi yavaş yavaş açmak ve insanları işe geri döndürmek için elimizden gelen her şeyi yapıyoruz" dedi. Trump aynı zamanda, "Agresif stratejimizin işe yaradığı ve sayısız hayatın kurtarılmasına yardımcı olduğu açık" dedi ve "Ülkemizin her yeri iyi durumda. Şimdi müttefiklerimize vantilatörler gönderiyoruz" diye ekledi.

"VALİLER EN AZINDAN OKULLARI AÇMALILAR"

Trump, bazı valilerin eyaletlerinin sınırlarını açmaya hazır olmadıklarını anladığını söylerken,"Ama en azından okulları açmaya hazır olabilirler" diye konuştu.

BUGÜNE KADAR 5,4 MİLYON KİŞİYE TEST YAPILDI

ABD Başkanı Donald Trump ülkede bugüne kadar en az 5,4 milyon koronavirüs testi yapıldığını belirtirken ülkenin tüm salgın noktalarında durumun istikrarlı veya azalmakta olduğunu ve "her durumda" ABD'deki rakamların "daha iyiye gittiğini" belirtti. "Ülkemizin sağlığını sağlamak için ekonomimizin sağlığını sağlamak hayati önem taşıyor" diyen Trump, virüsün yayılmasını yavaşlatmak için uygulanan kısıtlamaların kaldırılmasının öneminin de altını çizdi.

Kaynak: DHA