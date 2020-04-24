ABD'de Koronavirüs Salgını Uzun Süre Devam Edebilir Amerika Birleşik Devletleri'nde, koronavirüsünden dolayı hayatını kaybeden ilk kişiden haftalar önce, koronavirüsü kaynaklı ölümlerin gerçekleştiği tespit edildi.

Amerika Birleşik Devletleri'nde, koronavirüsünden dolayı hayatını kaybeden ilk kişiden haftalar önce, koronavirüsü kaynaklı ölümlerin gerçekleştiği tespit edildi. Bunun üzerine açıklama yapan ABD'li bilim insanları, koronavirüsü salgınının uzun bir süre devam edeceğini ifade etti. Uygulanmaya başlayan antikor testleriyle ilgili görüşlerini belirten UC Berkeley Üniversitesi'nden emekli profesör ve bulaşıcı hastalık uzmanı John Swartzberg, antikor testlerinin ilerleme kaydetmesine rağmen henüz yeterince yaygınlaşmadığını, bu durumun da virüsün etkilerinin uzamasında etken olabileceğini ifade etti. Stanford Üniversitesi, Güney Kaliforniya Üniversitesi, Santa Clara ve Los Angeles'da antikor testlerine ilişkin çalışmalar yürütüldüğü, çalışmaların sonucuna göre vaka sayılarının, açıklanan vaka sayılarından 28 ile 80 kat daha fazla olduğu belirtildi.

ABD'li Bilim İnsanlarına Göre Koronavirüsü Uzun Bir Süre Bizimle Olabilir

John Swartzberg, gerçekleştirdiği açıklamada koronavirüsü vaka sayılarına da değindi. Swartzberg, sayılara bakıldığında nüfusun %5'inin virüse yakalandığını ve bağışıklık kazandığını söylemenin mümkün olduğunu, bu durumda %95'lik bir kesimin hala koronavirüsüne karşı hassas olduğunu belirtti. Swartzberg, bu durumu göz önüne alarak koronavirüsünün uzun bir süre daha bizlerle birlikte olacağını söylemenin mümkün olduğunu da sözlerine ekledi. Vaka sayılarında gözlenen düşüş ile birlikte Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump, koronavirüsüne karşı alınan önlemlerin kademeli olarak gevşetilebileceğini ve önlem gevşetme kararı ile ilgili valilikleri yetkilendirdiklerini belirten bir açıklama gerçekleştirmişti. Buna karşılık Kaliforniya Valisi Gavin Newsom, koronavirüsü vaka sayılarının düşüşe geçtiğini ancak eyalet ekonomosinin normal hayata dönmek için henüz hazır olmadığını bildiren bir açıklamada bulundu.