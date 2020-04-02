ABD'de koronavirüs salgını ne durumda? Amerika'da corona virüs seyri nasıl devam ediyor? ABD eyaletlerinde koronavirüs ölüm sayıları nedir? Amerika!
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Amerika Birleşik Devletleri, New York, Michigan, Güncel

ABD'de koronavirüs salgını ne durumda? Amerika'da corona virüs seyri nasıl devam ediyor? ABD eyaletlerinde koronavirüs ölüm sayıları nedir? Amerika!

Başta New York, Michigan ve Washington olmak üzere ABD'de koronavirüs hızlı artış grafiği ile çok büyük korku, panik ve risk oluşturmuş durumda. ABD'de yaşanan koronavirüs gelişmelerini detaylarla haberimizde.

02.04.2020 17:32 | Son Güncelleme: 02.04.2020 17:32
ABD'de koronavirüs salgını ne durumda? Amerika'da corona virüs seyri nasıl devam ediyor? ABD eyaletlerinde koronavirüs ölüm sayıları nedir? Amerika!

Amerika Birleşik Devletleri'nde toplam vaka sayısı Nisan ayı başı itibarı ile 216.722 kişiye ulaşmış durumda. En çok ölüm ise New York eyaletinde toplamda 1.374 ölümle kayıtlara geçti

New York, Michigan ve New Jersey gibi nüfüs bakımından en kalabalık ABD eyaletlerinde corona virüs salgını ciddi oranlarda artış göstermeye devam ediyor. ABD'nin hızlı seyreden corona virüs grafiği tüm dünyada ve ülkede panik oluşturmuş durumda.

Johns Hopkins Üniversitesinin verilerinde, ABD'nin Orta Batı bölgesindeki Michigan eyaleti, koronavirüs kaynaklı ölümlerde Washington eyaletini geride bırakarak üçüncü sıraya yükseldi. Michigan eyaletinde vaka sayısı 8 binlere yaklaştı, ölüm sayısı ise 300'lerde.

Diğer önemli ABD eyaletlerinden Illinois, Georgia, Indiana, Ohio, Wisconsin, Missouri, Oklahoma da corona virüs salgınının etkisinin hızla arttığı gözlemlenmektedir. Söz konusu eyaletlerde hastane ve sağlık merkezlerinin vakalara cevap vermekte zorlanmaya başladığı Amerika basınında sıklıkla ifade ediliyor.

Illinois'de 5 bin 998 vaka ve 100 ölü, Georgia eyaletinde 4 bin 694 vaka ve139 ölü, Indiana'da 2 bin 564 vaka ve 65 ölü, Ohio'da 2 bin 199 vaka ve 55 ölü, Wisconsin eyaletinde 1528 vaka ve 28 ölü, Missouri eyaletinde 1406 vaka ve 15 ölü, Oklahoma'da ise721 vaka ve 30 ölü olduğu ifade ediliyor.

umut.guner@haberler.com - Umut Güner
Umut Güner
umut.guner@haberler.com
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