ABD'de koronavirüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 40 bini geçti
Dünya genelinde koronavirüs salgınından en fazla etkilenen ABD'de ölü sayısı 40 bini geçti
19.04.2020 23:54 | Son Güncelleme: 19.04.2020 23:54
Dünya genelinde Covid-19 salgınından en fazla etkilenen Amerika Birleşik Devletleri'nde can kaybı 40 bini geçti.
John Hopkins Üniversitesinin paylaştığı verilere göre, ülkede Covid-19 tespit edilenlerin sayısı 750 bine yaklaşırken, virüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı da 40 bini geride bıraktı. Euronews.com'da Görüntüle
Kaynak: Euronews.com