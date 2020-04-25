ABD'de koronavirüs nedeniyle gerçekleşen ölümler 52 bini geçti
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Amerika Birleşik Devletleri, Koronavirüs, Dünya, Haber

ABD'de koronavirüs nedeniyle gerçekleşen ölümler 52 bini geçti

Küresel tehdit olmayı sürdüren koronavirüs (Covid-19) salgınında merkez üssü haline gelen ABD'de salgın nedeniyle hayatını kaybeden kişilerin sayısı 52 bini geçti.

25.04.2020 09:42 | Son Güncelleme: 25.04.2020 09:42
ABD'de koronavirüs nedeniyle gerçekleşen ölümler 52 bini geçti
Küresel tehdit olmayı sürdüren koronavirüs (Covid-19) salgınında merkez üssü haline gelen  ABD'de salgın nedeniyle hayatını kaybeden kişilerin sayısı 52 bini geçti.

Çin'in Vuhan kentinde ortaya çıkan ve tüm dünyaya yayılan koronavirüs nedeniyle ABD'de hayatını kaybeden kişilerin sayısı son 24 saatte 1,974 artarak  52 bin 217'ye yükseldi. Son 24 saatte ülke genelinde virüs tespit edilen kişilerin sayısı ise 39 bin 49 artarak  925 bin 758'e dayandı.


- Abd

Kaynak: DHA

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