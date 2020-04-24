ABD'de koronavirüs nedeniyle gerçekleşen ölümler 50 bini geçti
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Amerika Birleşik Devletleri, Donald Trump, Koronavirüs, Dünya, Haber

ABD'de koronavirüs nedeniyle gerçekleşen ölümler 50 bini geçti

Küresel tehdit olmayı sürdüren koronavirüs (Covid-19) salgınında merkez üssü haline gelen ABD'de salgın nedeniyle hayatını kaybeden kişilerin sayısı 50 bini geçti.

24.04.2020 09:55 | Son Güncelleme: 24.04.2020 09:55
ABD'de koronavirüs nedeniyle gerçekleşen ölümler 50 bini geçti

Küresel tehdit olmayı sürdüren koronavirüs (Covid-19) salgınında merkez üssü haline gelen  ABD'de salgın nedeniyle hayatını kaybeden kişilerin sayısı 50 bini geçti.

Çin'in Vuhan kentinde ortaya çıkan ve tüm dünyaya yayılan koronavirüs nedeniyle ABD'de hayatını kaybeden kişilerin sayısı son 24 saatte 2 bin 562 artarak  50 bin 243'e yükseldi. Son 24 saatte ülke genelinde virüs tespit edilen kişilerin sayısı ise 37 bin 617 artarak  886 bin 709'a ulaştı.

TRUMP İNSANLARA DEZENFEKTAN ENJEKTE EDİLMESİNİ ÖNERDİ

ABD Başbakanı Donald Trump, koronavirüsle mücadele için insanlara doğrudan dezenfektan enjekte edilmesinin mümkün olup olmadığının araştırılmasını önerdi. Beyaz Saray'da Perşembe akşamı düzenlenen basın toplantısında hükümete danışmanlık yapan bir uzman, dezenfektanların yeni tip koronavirüsü kapı kolu gibi metal yüzeylerde hızla öldürdüğü bilgisini verdi. Bunun üzerine Trump, "Bizim de böyle bir şey yapabilmemizin bir yolu var mı, (vücuda) enjekte etmek veya neredeyse temizlik yapmak... bunu incelemek ilginç olurdu" dedi. Uzmanın, direkt güneş ışığına maruz kalan virüsün etkisini kısa sürede yitirdiğini söylemesi üzerine de Trump, tedavide ultraviyole ışınların veya çok güçlü ışınların kullanılabileceğine işaret ederek, bunun araştırabileceğini söyledi.

KORONAVİRÜS GÜNEŞTE HIZLI ÖLÜR

ABD Başkanı Trump, sıcağın ve güneşin koronavirüsü hızlı ölebileceğini belirtti ve İç Güvenlik Bakanlığı'ndan bir yetkili virüsün güneş ışığında daha hızlı öldüğünü gösteren yeni bir çalışma ortaya koydu. Çalışmada aynı zamanda  yüksek nemin de virüsü daha hızlı öldürdüğüne dikkat çekildi.


Kaynak: DHA

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