ABD'de koronavirüs nedeniyle 40 binden fazla kişi öldü Küresel tehdit olmayı sürdüren Koronavirüs salgınında merkez üssü haline gelen ABD'de koronavirüs (Covid-19) nedeniyle hayatını kaybeden kişilerin sayısı 40 bini geçti.

Küresel tehdit olmayı sürdüren Koronavirüs salgınında merkez üssü haline gelen ABD'de koronavirüs (Covid-19) nedeniyle hayatını kaybeden kişilerin sayısı 40 bini geçti.

Çin'in Vuhan kentinde ortaya çıkan ve tüm dünyaya yayılan koronavirüs nedeniyle ABD'de hayatını kaybeden kişilerin sayısı 40 bin 565'e yükseldi. Ülke genelinde virüs tespit edilen kişilerin sayısı ise 764 bin 265'e ulaşırken ülkede bugüne kadar 71 bin 12 kişi iyileşti.

NEW YORK'TA YAKLAŞIK 250 BİN KİŞİ ENFEKTE OLDU

ABD'nin New York eyaletinde enfekte kişi sayısı 247 bin 215'e yükselirken, hayatını kaybeden kişilerin sayısı ise 18 bin 298'e yükseldi.

Kaynak: DHA