ABD'de koronavirüs korkusu: NBA'de oyuncuların taraftarlarla selamlaşmaması istendi
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ABD'de koronavirüs korkusu: NBA'de oyuncuların taraftarlarla selamlaşmaması istendi

Amerikan Basketbol Ligi'nde (NBA) koronavirüs nedeniyle oyuncuların taraftarlarla ya da tanımadıkları kişilerle selamlaşmaması istendi.

03.03.2020 12:10 | Son Güncelleme: 03.03.2020 12:10
ABD'de koronavirüs korkusu: NBA'de oyuncuların taraftarlarla selamlaşmaması istendi

Amerikan Basketbol Ligi'nde (NBA) koronavirüs nedeniyle oyuncuların taraftarlarla ya da tanımadıkları kişilerle selamlaşmaması istendi.


Lig yönetimi maç sonrasında soyunma odasına giderken taraftarların oyuncuları selamladığı sırada ellerin birbirine vurulmasından kaçınılmasını, tişört, fotoğraf ve top gibi eşyaların taraftarlardan alınan kalemlerle imzalanmaması çağrısında bulunuldu. Euronews.com'da Görüntüle

Kaynak: Euronews.com

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