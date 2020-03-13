ABD'de koronavirüs korkusu eğitime darbe vuruyor - NEW
ABD'de her geçen gün artan yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakalarından en büyük darbeyi eğitim sektörü aldı.
13.03.2020 05:44 | Son Güncelleme: 13.03.2020 05:46
ABD'de her geçen gün artan yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakalarından en büyük darbeyi eğitim sektörü aldı.
Koronavirüs vakalarının görüldüğü eyaletler başta olmak üzere, ülkenin dört bir yanında okullar tedbir amaçlı uzaktan eğitim arayışına girdi.
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Kaynak: AA
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