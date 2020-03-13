ABD'de koronavirüs korkusu eğitime darbe vuruyor - NEW ABD'de her geçen gün artan yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakalarından en büyük darbeyi eğitim sektörü aldı.

ABD'de her geçen gün artan yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakalarından en büyük darbeyi eğitim sektörü aldı.

Koronavirüs vakalarının görüldüğü eyaletler başta olmak üzere, ülkenin dört bir yanında okullar tedbir amaçlı uzaktan eğitim arayışına girdi.

Kaynak: AA