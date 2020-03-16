ABD'de koronavirüs kaynaklı ölü sayısı 65'e yükseldi ABD'de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) kaynaklı vaka sayısının 3 bin 500'e yaklaştığı ve ölü sayısının ise 65'e yükseldiği bildirildi.

ABD'de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) kaynaklı vaka sayısının 3 bin 500'e yaklaştığı ve ölü sayısının ise 65'e yükseldiği bildirildi. Kaynak: Dunya.com