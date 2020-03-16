ABD'de koronavirüs kaynaklı ölü sayısı 65'e yükseldi
ABD'de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) kaynaklı vaka sayısının 3 bin 500'e yaklaştığı ve ölü sayısının ise 65'e yükseldiği bildirildi.
16.03.2020 08:45 | Son Güncelleme: 16.03.2020 08:45
ABD'de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) kaynaklı vaka sayısının 3 bin 500'e yaklaştığı ve ölü sayısının ise 65'e yükseldiği bildirildi.
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Kaynak: Dunya.com