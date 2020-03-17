ABD'de koronavirüs kaynaklı can kaybı 85'e yükseldi
ABD'de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) kaynaklı vaka sayısının 4 bin 661, can kaybının ise 85'e yükseldiği bildirildi.
17.03.2020 08:23 | Son Güncelleme: 17.03.2020 08:23
ABD'de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) kaynaklı vaka sayısının 4 bin 661, can kaybının ise 85'e yükseldiği bildirildi.
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Kaynak: Dunya.com