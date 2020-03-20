ABD'de koronavirüs (Covid-19): Walmart artan talebi karşılamak için 150 bin kişiyi işe alacak
Amerika Birleşik Devletleri'nin en büyük perakende zinciri Walmart koronavirüs nedeniyle artan alışveriş talebi karşısında 150 bin kişiyi işe alacağını duyurdu.
20.03.2020 12:58 | Son Güncelleme: 20.03.2020 12:58
Amerika Birleşik Devletleri'nin en büyük perakende zinciri Walmart, koronavirüs nedeniyle artan alışveriş talebi karşısında 150 bin kişiyi işe alacağını duyurdu.
Yapılan yazılan açıklamada, "Walmart bu zor zamanda ulusal kriz döneminde çalışanlarını mükafatlandırmak istiyor." ifadeleri yer aldı. Euronews.com'da Görüntüle
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Kaynak: Euronews.com