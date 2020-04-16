ABD'de koronavirüs bilançosu ağırlaşıyor: 24 saatte 2 bin 490 kişi hayatını kaybetti
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Amerika Birleşik Devletleri, Çin Halk Cumhuriyeti, Dünya Sağlık Örgütü, Koronavirüs, Dünya

ABD'de koronavirüs bilançosu ağırlaşıyor: 24 saatte 2 bin 490 kişi hayatını kaybetti

Dünyayı etkisi altına alan koronavirüs salgınının merkez üssü haline gelen ABD'de koronavirüs (Covid-19) nedeniyle hayatını kaybeden kişilerin sayısı son 24 saatte 2 bin 490 arttı.

16.04.2020 09:24 | Son Güncelleme: 16.04.2020 09:24
ABD'de koronavirüs bilançosu ağırlaşıyor: 24 saatte 2 bin 490 kişi hayatını kaybetti

Dünyayı etkisi altına alan koronavirüs salgınının merkez üssü haline gelen ABD'de koronavirüs (Covid-19) nedeniyle hayatını kaybeden kişilerin sayısı son 24 saatte 2 bin 490 arttı.

Çin'in Vuhan şehrinde ortaya çıkan ve tüm dünyayı etkisi altına alan koronavirüs salgınında en çok can kaybının yaşandığı ABD'de  24 saatte 30 bin 102 yeni vaka rastandı. ABD'de virüs vakası görülen kişi sayısı 644 bin 348'e yükseldi. Ülkede salgından ölen kişilerin sayısı ise son 24 saatte 2 bin 490 artarak 28 bin 554'e çıktı.

NEW YORK'TA ENFEKTE KİŞİ SAYISI 214 BİNİ GEÇTİ

ABD'nin New York eyaletinde virüs tespit edilen kişilerin sayısı son 24 saatte 11 bin 525 kişi artarak  214 bin 648'e ulaşırken eyalette koronavirüsten hayatını kaybeden kişilerin sayısı 24 saatte 752 kişi artarak  11 bin 586'ya yükseldi.

TRUMP : DSÖ, ÇİN'İN BİR ARACI

Dünya Sağlık Örgütü'ne (DSÖ) yapılan maddi desteği durdurmaya karar veren ABD Başkanı Donald Trump, Beyaz Saray'da gerçekleşen basın toplantısında DSÖ'den "Çin'in bir aracı" olarak bahsetti.Trump, DSÖ'nün  koronavirüs salgını karşısında Çin merkezli olduğunu yineledi

"ABD SALGINDA TEPE NOKTAYI GÖRDÜ"

ABD Başkanı Trump, ABD'nin son verilerinde ülkede tepe noktanın geçildiğini söyledi ve bazı ülkelerin gerçek verileri açıklamadıklarına yönelik iddialarını yeniden dile getirdi.

PENCE : ÜLKEDE 3.3 MİLYONDAN FAZLA TEST YAPILDI

ABD Başkan Yardımcısı Mike Pence ABD'nin koronavirüs için bugüne kadar en az 3 milyon 324 bin adet test yaptığını söyledi. 


Kaynak: DHA

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Dünya Manşet

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