ABD'de koronavirüs aşısının uygulanmasına 11 Aralık'ta başlanabilir
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ
BBC

ABD'de koronavirüs aşısının uygulanmasına 11 Aralık'ta başlanabilir

23.11.2020 04:22 | Son Güncelleme: 23.11.2020 04:26
ABD'de koronavirüs aşısının uygulanmasına 11 Aralık'ta başlanabilir

ABD'de koronavirüs aşısının uygulanmasına 11 Aralık tarihinde başlanabilir.

ABD'de koronavirüs aşısının uygulanmasına 11 Aralık tarihinde başlanabilir. ABD aşı programının başında bulunan Dr. Moncef Slaoui, CNN televizyonuna yaptığı açıklamada, aşının onaylanmasının ardından 24 saat içinde aşıyı uygulanacağı alanlara taşımayı planladıklarını belirtti.

Diğer yandan İngiliz gazetesi Telegraph, aşının İngiltere'de ABD'den çok daha önce uygulanmaya başlayabileceğini öne sürdü.

Gazetenin ismini vermediği hükümet kaynaklarına dayandırdığı haberinde, Pfizer şirketinin Alman BionTech ile geliştirdiği koronavirüs aşısının bir haftadan kısa bir süre içerisinde onay alabileceği aktarıldı.

Hükümetin aşının uygulanmasına 1 Aralık'ta başlanmasını, nisan ayı itibarıyla ülkedeki bütün yetişkinlerin aşılanmasını planladığı öne sürüldü.

18 ve 50 yaş arasındaki kişilere aşının uygulanmasının ocak ayının sonuna doğru başlanabileceği, öncesinde ise yaşlıların ve risk grubundaki çalışanların aşılanacağı aktarıldı.

Eyaletlere nüfusa göre dağıtılacak

Pfizer ve BionTech şirketlerinin ürettiği ve iki doz uygulanması gereken koronavirüs aşısının onaylanması için cuma günü ABD Gıda ve İlaç İdaresi'ne (FDA) başvuruda bulunulmuştu.

FDA, 10 Aralık gününde aşının onaylanıp onaylanmaması için bir araya gelecek.

Yüzde 95 etkili olduğu belirtilen aşının yıl sonuna kadar 50 milyon doz üretilmesi amaçlanıyor.

CNN'e konuşan Dr. Moncef Slaoui, aşıya onay verilmesinin ardından 1-2 gün içinde uygulanmasına başlanabileceğini söyledi.

Slaoui, aşının her eyaletin nüfusuna göre dağıtılacağını, ilk başta kimin aşılanması gerektiğine her eyaletin kendisinin karar vereceğini aktardı.

Önceliğin yaşlılar ve sağlık çalışanları gibi en çok risk taşıyan kişilere verilmesi bekleniyor.

Slaoui, böylece ABD'de mayıs ayı itibarıyla nüfusun yüzde 70'inde sürü bağışıklığının sağlanabileceğini aktardı.

Moderna adlı şirket de geliştirdikleri aşının yüzde 95 etkili olduğunu açıklamış, aşı için önümüzdeki haftalarda onay almayı beklediklerini aktarmıştı.

ABD'de şimdiye kadar koronavirüsten ötürü 225 bin kişi hayatını kaybederken toplam vaka sayısı 12 milyon olarak kaydedildi.

BBC

İlgili Haberler

AB Komisyonu Başkanı von der Leyen: Aralık ayında koronavirüs aşıları için şartlı izin verebiliriz
AB Komisyonu Başkanı von der Leyen: Aralık ayında koronavirüs aşıları için şartlı izin verebiliriz
Koronavirüs aşısı: Oxford'de denenen aşı yaşlıları koruma konusunda umut veriyor
Koronavirüs aşısı: Oxford'de denenen aşı yaşlıları koruma konusunda umut veriyor
Koronavirüs aşısı: Moderna, geliştirdiği aşının yaklaşık yüzde 95 etkili olduğunu açıkladı
Koronavirüs aşısı: Moderna, geliştirdiği aşının yaklaşık yüzde 95 etkili olduğunu açıkladı
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ersin Tatar Süleyman Soylu Ekrem İmamoğlu Mevlüt Çavuşoğlu Selahattin Demirtaş
Magazin Cem Yılmaz İrem Derici Şafak Sezer Funda Eryiğit
Spor Ozan Tufan Ersun Yanal Lance Stroll Abdullah Avcı Sergen Yalçın
Tüm Haberler Bursa Rusya Medya Ak Parti
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: ABD'de koronavirüs aşısının uygulanmasına 11 Aralık'ta başlanabilir - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 23.11.2020 04:27:09. #1.14#
title